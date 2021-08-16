В Иране число умерших от коронавируса превысило 98 тыс. человек

В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 655 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 98 483 человек.

За последние сутки в Иране выявлено 41 194 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 4 467 015.