США захотели получить ракетный «анобтаниум»

Следующая стратегическая директива Объединенного совета по контролю за обеспечением потребностей Пентагона будет сосредоточена на будущей "интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне" (ПВО и ПРО). Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, передает Breaking Defense заявление заместителя начальника Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерала Джона Хайтена.

"Я хотел бы получить датчики над головой, которые видят все, характеризуют все, что происходит на этой планете, с точки зрения ракет, всегда и везде... Это сейчас анобтаниум", - сказал военный.

По его словам, осенью текущего года планируется завершить "оценку дефицита возможностей всего в этом портфеле".

Издание напоминает, что директивы, выпущенные в июне, определили требования к вседоменному командованию и управлению, логистике и информационному доминированию.