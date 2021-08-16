https://news.day.az/world/1370159.html В Индии за сутки от вируса умер 421 человек
В Индии за сутки от вируса умер 421 человек
За последние сутки в Индии коронавирусом заразились 33 205 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии.
С начала пандемии общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 32 225 159 человек.
За последние сутки от коронавируса скончался 421 человек, в общей сложности жертвами COVID-19 в стране стали 431 674 человека. На сегодняшний день число активных пациентов равно 389 544.
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