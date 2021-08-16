В Индии за сутки от вируса умер 421 человек

За последние сутки в Индии коронавирусом заразились 33 205 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии.

С начала пандемии общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 32 225 159 человек.

За последние сутки от коронавируса скончался 421 человек, в общей сложности жертвами COVID-19 в стране стали 431 674 человека. На сегодняшний день число активных пациентов равно 389 544.