Двухмесячная девочка умерла от коронавируса в Туле

В Туле (Россия) двухмесячная девочка скончалась от COVID-19. Инфекция у ребенка, согласно заключению врачей, развилась молниеносно, сообщает минздрав региона, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

В региональном оперштабе по борьбе с инфекцией рассказали, что на прошлой неделе от коронавируса умерли 55 пациентов в возрасте от 2 месяцев до 93 лет. Погибшему ребенку диагноз установили при вскрытии.

"Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение", - сообщили в минздраве.

Там добавили, что девочка находилась под патронажным наблюдением после выписки из роддома. Родители не жаловались на самочувствие ребенка, накануне смерти за медпомощью не обращались, заявили в министерстве.

Погибшая девочка оказалась самым юным жителем области, скончавшимся от коронавируса.