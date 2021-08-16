https://news.day.az/world/1370169.html Таиланд: полиция разогнала протестующих слезоточивым газом - ВИДЕО
Таиланд: полиция разогнала протестующих слезоточивым газом - ВИДЕО
Полиция Бангкока применила против антиправительственных демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Протестующие ответили ей камнями и петардами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, уже четвертую ночь подряд активисты выходят на улицы Таиланда с требованиями отставки премьер-министра.
Праюта Чан-Очу обвиняют в неэффективном управлении страной во время пандемии: количество случаев заражения коронавирусом в Таиланде растет, а уровень вакцинации остается низким.
Протестующие также требуют перенаправить бюджет королевской семьи на борьбу с COVID-19, изменить конституцию и реформировать институт монархии.
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