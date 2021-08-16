https://news.day.az/world/1370172.html Волна жары добралась до Парижа - ВИДЕО
Волна жары добралась до Парижа - ВИДЕО
Cредиземноморская волна жары добралась и до Парижа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в минувшие выходные жители французской столицы, наконец, смогли насладиться летним теплом: столбики термометров поднялись выше 33-х градусов Цельсия. Парижанам даже пришлось охлаждаться в фонтанах.
Впрочем, уже в понедельник температура здесь вернулась к значениям прошлой недели. Метеорологи обещают дождь и не более 22-х градусов тепла.
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