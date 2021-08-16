Волна жары добралась до Парижа

Cредиземноморская волна жары добралась и до Парижа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в минувшие выходные жители французской столицы, наконец, смогли насладиться летним теплом: столбики термометров поднялись выше 33-х градусов Цельсия. Парижанам даже пришлось охлаждаться в фонтанах.

Впрочем, уже в понедельник температура здесь вернулась к значениям прошлой недели. Метеорологи обещают дождь и не более 22-х градусов тепла.