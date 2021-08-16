Мир в огне: это лето стало самым разрушительным

Из-за лестных пожаров это лето запомнится как одно из самых разрушительных для природы.

Только в Италии за последние восемь месяцев выгорело более 120 тысяч гектаров леса, погибли пять человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по официальным данным, в Италии, европейской стране наиболее пострадавшей от огненной стихии, пожары тушат 7600 сотрудников.

На итальянском пляже Кампомарино немногочисленных посетителей охватывают противоречивые чувства: с одной стороны - красоты Адриатического моря, с другой - выжженная сосновая роща.

"Да, мы здесь наслаждаемся моментом. К сожалению, я очень расстроена, что позади нас такая катастрофическая картина", - говорит одна из посетительниц пляжа.

Сложная ситуация и в Испании. Ночью здесь столбик термометра не опускается ниже 25 градусов по цельсию, а в субботу на юге Андалуссии температура поднялась выше 47 градусов, что может стать новым рекордом в стране.

В Морокко второй день пожарные борются с пламенем на севере страны. С пятницы в нескольких регионах столбик термометра доходит до 49 градусов. Уничтожено 200 га леса.

19 возгораний зафиксированы на Севере Алжира. Здесь менее чем за неделю погибли около 90 человек. Помощь в тушении пожаров оказывают 5 российских вертолетов Ми-26, а также 2 французских пожарных самолета.