https://news.day.az/world/1370174.html Испания депортирует несовершеннолетних - ВИДЕО
Испания депортирует несовершеннолетних - ВИДЕО
Испанские власти начитают депортацию свыше 900 марокканских несовершеннолетних нелегальных мигрантов, прибывших в город Сеута в Северной Африке в середине мае.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, такая массовая депортация вызывает много споров в испанском обществе.
Однако, Министерство внутренних дел страны уверяет граждан, что каждая ситуация о депортации рассматривается индивидуально, а покидают страну только те, кто не имеет больше права находиться на испанской территории.
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