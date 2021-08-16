Авиакомпании меняют маршруты: полет над Афганистаном опасен

Международные авиакомпании в панике меняют маршруты полетов, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана. В стране, взятой в воскресенье под контроль радикальными вооруженными исламистами, нет возможности для безопасных полетов гражданских лайнеров. В Кабуле, захваченном талибами, остался лишь один гражданский лайнер - пока не может вылететь самолет с иностранными дипломатами и сотрудниками посольств, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первой изменила маршрут авиакомпания Air India, летевшая из Чикаго в Дели, согласно данным сайта отслеживания полетов FlightRadar24.

United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic объявили, что не используют воздушное пространство Афганистана. Представитель United Airlines заявил Reuters, что изменение коснется нескольких рейсов авиакомпании из США в Индию.Так поступили и остальные международные авиакомпании.

Ночью еще было несколько коммерческих полетов над Афганистаном, но многие самолеты пролетали над соседними Пакистаном и Ираном. А с утра все рейсы над Афганистаном прекращены. Авиакомпании опасаются, что гражданские самолеты могут быть сбиты ракетами класса "земля-воздух", или захвачены талибами, как Ил-76 в 1995 году.