Треть французов выступает против санитарного пропуска

Во Франции состоялась очередная, уже пятая по счету, серия акций протеста против введения санитарных пропусков. По сведениям полиции, в маршах по всей стране приняли участие около 215 тысяч человек.

Основной причиной недовольства активистов стало расширение зоны действия санитарного пропуска, отныне он необходим для посещения большинства общественных мест, а также во время железнодорожных и авиапутешествий на дальние расстояния. Манифестации прошли на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией в стране. В Париже состоялись три демонстрации, порядок охраняли 1600 полицейских. По данным последних соцопросов, против ограничительных мер выступает треть жителей Франции.

Почти 70% населения получили первую дозу вакцины от коронавируса, полностью привиты около 58%.

Доля невакцинированных граждан во Франции гораздо выше среди молодежи, в возрастной группе до 35 лет, в связи с чем молодые люди чаще заболевают ковидом, чем во время первых волн пандемии

Марш протеста был организован также и на острове Реюньон, несмотря на то, что там действует частичный локдаун.