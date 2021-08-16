Сборная Афганистана намерена отказаться от участия в Паралимпиаде

Сборная Афганистана планирует отказаться от участия в Паралимпиаде в связи с теми событиями, которые происходят в стране. В сложившейся ситуации у афганских спортсменов нет возможности посетить Токио, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Напомним, боевики движения "Талибан" заняли большую часть территории Афганистана, а затем без боя вошли в Кабул и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент республики Ашраф Гани покинул страну.