Афганский спецназ объявил о расформировании
Корпус афганской национальной армии специального назначения официально расформирован, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"До последнего момента спецназовцы не проявляли никакой халатности и делали все, что уважаемое руководство считало необходимым для спасения жизней и имущества афганского народа", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что весь личный состав корпуса был уволен.
15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.
В движении пообещали, что в Афганистане под властью "Талибана" женщины смогут получать образование и работать, а журналисты - критиковать происходящее. Женщинам придется носить хиджаб, однако им будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель талибов Сухаль Шахин.
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