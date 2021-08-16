В США не ожидали, что Афганистан так быстро захватят талибы

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире Good Morning America, что Вашингтон не ожидал такого быстрого развития событий в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он напомнил, что президент США Джо Байден вывел из Афганистана американские вооруженные силы, потому что они не могут сражаться за страну вместо национальных войск. При этом, в ходе столкновения правительственной армии с талибами лидер Соединенных Штатов направил туда дополнительные силы для эвакуации дипломатов и персонала.

"Он одобрил внедрение дополнительных сил до того, как Кабул был захвачен, потому что мы наблюдаем за развитием ситуации. И события, конечно, разворачивались с неожиданной скоростью", - заявил представитель США.

Он подчеркнул, что США вооружало и обучало афганскую армию в течение 20 лет. Сам Байден заявлял, что не приемлет участия американских военнослужащих в гражданском конфликте в другой стране.

15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны, набив деньгами вертолет.