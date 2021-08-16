https://news.day.az/world/1370205.html Вот, как афганцы пытаются залезть в самолеты - ВИДЕО
Вот, как афганцы пытаются залезть в самолеты - ВИДЕО
В аэропорту Кабула все еще держится напряженная обстановка. Афганцы то и дело пытаются покинуть страну, не смотря на любые преграды.
Как передает Day.Az, на этом видео, опубликованном в соцсетях, видно, как один из беглецов смог успешно забраться на борт самолета.
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