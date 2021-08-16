Вот, как афганцы пытаются залезть в самолеты

В аэропорту Кабула все еще держится напряженная обстановка. Афганцы то и дело пытаются покинуть страну, не смотря на любые преграды.

Как передает Day.Az, на этом видео, опубликованном в соцсетях, видно, как один из беглецов смог успешно забраться на борт самолета.