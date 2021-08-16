В Минобороны Узбекистана заявили о пресечении нарушения границы самолетом афганских ВВС

Министерство обороны Узбекистана сообщило о пресечении военными страны попытки нарушения государственной границы со стороны самолета ВВС Афганистана.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на ТАСС.

"В Минобороны Узбекистана подтвердили падение самолета афганских ВВС в Сурхандарье. В пресс-службе министерства корреспонденту Podrobno.uz уточнили, что вчера была пресечена попытка нарушения государственной границы. Сейчас представители вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту", - сообщает в понедельник издание Podrobno.uz.

Как уточняет со ссылкой на пресс-службу Минобороны Узбекистана издание Газета.uz, попытка нарушения границы была пресечена "в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами Противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана".

Как отметили в Минобороны, по предварительным данным, жертв нет. При этом "Газета.uz" отмечает, что двое военнослужащих Афганистана были доставлены в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.