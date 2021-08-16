Таджикистан разрешил приземлиться самолету из Афганистана с военными на борту

Таджикистан разрешил самолету из Афганистана приземлиться на своей территории после получения сигнала SOS. Как сообщило ТАСС в понедельник управление информации и печати министерства иностранных дел республики, на борту воздушного судна находились более 100 афганских военнослужащих, передает Day.Az.

"Таджикистан получил сигнал SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами было принято решение разрешить посадку самолета, вылетевшего из Афганистана, в аэропорту города Бохтар (Хатлонская область Таджикистана). Было высажено более 100 афганских военнослужащих", - сообщили в управлении.

Боевики радикального движения "Талибан" вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В настоящее время "Талибан" почти полностью контролирует территорию страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией.