В Европе фиксируют рекордную цену на газ

Биржевые цены на газ в Европе обновили рекорд, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, к закрытию торгов цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF впервые достигла $586,3 за тысячу кубометров, подскочив на 2,5% по сравнению с началом торгов.

При этом по данным биржи ICE, по состоянию на 13.07 мск цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF составила €48,05 за за МВт⋅ч, то есть $577,4 за тыс. куб. м.

Рекордная цена была зарегистрирована на фоне решения компании "Газпром" забронировать только 4% дополнительных транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.

Ранее цена на газ в Европе обновила рекорд 6 августа, превысив $540 за 1 тыс. кубометров. Рекордное подорожание газа произошло на фоне сокращения объемов прокачки по трубопроводу "Ямал - Европа", причиной которого причиной стал пожар на заводе компании "Газпром" по подготовке конденсата к транспорту в Ямало-Ненецком автономном округе.