Эксперт объяснил, почему у афганцев не было шансов выжить при полете на стойках шасси

У людей, которые пытаются улететь из Кабула на стойках шасси самолетов ВВС США, нет шансов выжить в полете, сообщил "Газете.Ru" специалист в области безопасности полетов Алексей Власов. Так он прокомментировал кадры из Афганистана, передает Day.Az.

"Выжить, зацепившись за стойки шасси, невозможно. Во-первых, скорость - человека просто сбросит воздушным потоком. Во-вторых, ему не хватит кислорода на эшелоне полета. Самолет поднимается на высоту более 10 тыс. метров, дышать там нечем, при этом температура около -50°C", - сказал он.

К тому же, продолжил эксперт, места в нише стоек шасси не так много - максимум там может разместиться один человек.

"СМИ сообщают, что люди погибли, зацепившись за стойки военно-транспортного самолета. Но там даже нет отдельного отсека для багажа, там все грузовой отсек. Но даже если бы он был, как у гражданского лайнера, то попасть в него из ниши шасси невозможно. У Boeing 737-800, например, ниша шасси вообще никакими створками полностью не закрывается. Выжить там невозможно", - отметил Власов.