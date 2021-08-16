Достопримечательность Великобритании оказалась под угрозой из-за коммунальщиков

Гавань Чичестер, которая считается достопримечательностью британского графства Западный Сассекс, оказалась под угрозой разрушения. Проблема появилась из-за неочищенных стоков, которые сбрасывает коммунальная компания Southern Water, сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

Southern Water принадлежат очистные сооружения Торнхем, Чичестер и Бошем, стоки от которых сбрасывают в гавань. Озабоченные ситуацией активисты заявили, что местность столкнулась с экологической катастрофой. В феврале 2021 года 80 процентов воды находились в неблагоприятном состоянии. По правилам, коммунальщики могут сбросить неочищенные стоки в воду только в случае экстремальных погодных явлений, чтобы уменьшить давление на сооружениях. Однако компания прибегала к подобной мере чаще.

"Гавань целиком находится в процессе разрушения. Она важна для дикой природы и биоразнообразия, а также для местной экономики и центра парусного спорта. И пока мы говорим, все это находится в опасности", - заявил председатель фонда Chichester Harbour Trust Джон Нельсон (John Nelson).

По данным местных властей, в 2020 году неочищенные стоки сбрасывали в гавань в течение 168 дней. В июле 2021-го Southern Water была оштрафована на 90 миллионов фунтов стерлингов (более 9,1 миллиарда рублей) за сброс стоков в период с 2010 по 2015 года.

Местный совет сообщил о проблеме в Ofwat, который контролирует сферу водоснабжения в Англии. Там отметили, что в ближайшие пять лет Southern Water улучшит работу своих очистных сооружений. Компания в свою очередь заявила о необходимости совместно с другими организациями разработать "комплексный план" для решения проблемы.

Ранее НАСА с помощью новой компьютерной программы создало карту с указанием районов британской столицы, которые оказались уязвимы для повышения уровня воды на ближайшие десятилетия. В итоге в зону риска попал центр Лондона - участок может уйти под воду к 2030 году.