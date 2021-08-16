В ОДКБ пообещали помочь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась пообещал оказать помощь Таджикистану в случае появления угрозы со стороны Афганистана. Об этом сообщается на сайте блока, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Зась заявил, что переход территории Афганистана под контроль движения "Талибан" и фактическая смена власти в стране существенно влияют на ситуацию в регионе и "вызывают глубокую обеспокоенность". Главная цель ОДКБ - обеспечение безопасности государств, состоящих в организации, подчеркнул он.

"Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры", - заверил Зась.

Ранее он сообщил, что в ОДКБ готовятся к военным учениям на границе с Афганистаном.