«Запретят искусство»: афганская режиссер боится за жизнь после прихода талибов

Режиссер из Афганистана, глава национальной кинокомпании Afghan Film Сахра Карими выразила свою обеспокоенность приходом в стране к власти боевиков движения "Талибан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У себя в Twitter Карими предупредила, что новая власть может установить в стране жесткие исламские правила и подвергнуть преследованиям представителей творческих профессий, в частности, режиссеров. "Они убивали наших людей, похищали детей, продавали девочек в качестве невест своим мужчинам. Это гуманитарный кризис, и мир молчит. Они запретят искусство. Я и другие режиссеры - следующие в их списке", - написала она.

Сахра Карими напомнила, что недавно представители талибов пытали и убили афганского комедийного актера Назара Мухаммада Хашу, поэта Абдуллу Атифи, главу департамента по культуре и медиа Забиуллу Муджахида.

Карими - первая и единственная женщина в Афганистане, являющаяся кандидатом наук в области кинематографии.

Последний фильм Карими "Хава, Марьям, Аиша" о беременности и абортах в Афганистане вышел в 2019 году.

15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.