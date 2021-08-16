В ООН призвали все страны принимать беженцев Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я призываю все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации", - подчеркнул Гутерриш.

Он также отметил, что Совет безопасности ООН и все мировое сообщество должны использовать все инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане.

Гутерриш также призвал "Талибан" и остальные стороны соблюдать в стране гуманитарное право, обеспечивать права и свободы людей.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В движении пообещали, что в Афганистане под властью "Талибана" женщины смогут получать образование и работать, а журналисты - критиковать происходящее. Женщинам придется носить хиджаб, однако им будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель талибов Сухаль Шахин.