Красный Крест заявил, что не будет сокращать свое присутствие в Афганистане

Международный комитет Красного Креста (МККК) не планирует сокращать свое присутствие в Афганистане. Об этом заявил в понедельник глава делегации МККК в этой стране Элой Филлион, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не будем сокращать наше присутствие в Афганистане. Мы работали в этой стране на протяжении 30 лет, и сейчас это не остановится", - подчеркнул Филлион в распространенном в Женеве заявлении.

Глава делегации МККК сообщил, что сейчас в Кабуле нет боев. "Если бы был конфликт в Кабуле, то страдания гражданских лиц были бы огромными", - отметил он. Вместе с тем Филлион обратил внимание на "гигантские гуманитарные потребности, ставшие следствием продолжавшихся на протяжении недель боев в городах, таких, как Кандагар, Герат и Лашкаргах". По его словам, "тысячи людей получили ранения, а дома, больницы и инфраструктура были повреждены или разрушены". Он заверил, что Красный Крест продолжит оказание помощи нуждающимся.