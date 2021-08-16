СМИ: американский военный ранен в аэропорту Кабула

Американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула, где проходит эвакуация на фоне закрытия коммерческих полетов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Очевидцы, с которыми представители телекомпании беседовали в аэропорту, говорят, что они слышали "много выстрелов" в течение дня.

По данным Associated Press, как минимум семь человек погибли в аэропорту Кабула на фоне хаоса, возникшего во время эвакуации.

Также известно, что американские войска застрелили двух вооруженных мужчин в международном аэропорту Кабула, где проходит эвакуация из Афганистана. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По словам источника, вооруженные люди, которых было как минимум двое, подошли к американским войскам, дислоцированным в аэропорту, чтобы обеспечить безопасность и помочь желающим безопасно покинуть Афганистан. Он также сообщил, что по меньшей мере три афганца, цеплявшиеся за борт самолета ВВС, погибли.

15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Фото: Reuters