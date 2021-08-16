Семь человек погибли в аэропорту Кабула

Как минимум семь человек погибли в ходе беспорядков в международном аэропорту Кабула после захвата контроля над Афганистаном боевиками радикального движения "Талибан". Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на военных США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В числе погибших учтены афганцы, которые пытались закрепиться на шасси американского самолета, вылетавшего из Кабула. Они не смогли удержаться и упали вниз, когда воздушное судно набрало высоту.

Одна из местных жительниц рассказала AP, что купила билет на самолет до Узбекистана. Однако женщина не смогла улететь, так как к моменту ее прибытия в аэропорт ее рейс был полностью забит людьми, которые проникли на борт нелегально. По ее словам, в самолете не было места даже чтобы стоять, а пассажирам не хватало кислорода.