США защитят деньги Афганистана от талибов

Власти США заявили, что собираются заблокировать деньги прежнего правительства Афганистана из состава золотовалютных резервов национального Центробанка, номинированных в долларах и хранящиеся на корсчетах в американских банках. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на AFP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам источника агентства, пришедшее к власти в Афганистане террористическое движение "Талибан" не сможет воспользоваться средствами на счетах ЦБ в банках США, тем самым деньги будут защищены. На данный момент золотовалютные резервы Афганистана составляют 9,4 миллиарда долларов.

15 августа представители "Талибана" взяли контроль над Кабулом - столицей и последним городом, на который распространялась власть прежнего правительства и президента Ашрафа Гани.

США и многие западные страны занимаются эвакуацией сотрудников своих посольств и других остающихся в Афганистане граждан.

Фото: Reuters