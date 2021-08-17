Пентагон: Талибы не пытаются атаковать американских военных

Боевики движения "Талибан" (организация запрещена в России) не нападают на аэропорт Хамида Карзая в Кабуле, который контролирует американская армия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби.

"На момент нашего с вами разговора не зафиксировано атак ни на операцию, ни на наших людей в аэропорту", - заявил он журналистам.

По его словам, на встрече с талибами американские военные дали ясно понять, что ответят силой на любую агрессию.

Кирби отметил, что в аэропорту афганской столицы несколько раз звучала стрельба, но Пентагон не винит в этом "Талибан", и добавил, что в одной из перестрелок легкое ранение получил американский военнослужащий - он уже вернулся в строй.

Ранее сообщалось, что Соединенные штаты направят в Кабул 3,5 тыс. военных для защиты столичного аэропорта.