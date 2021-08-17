Госдеп допустил возможность сотрудничества США с новыми властями Афганистана

США смогут сотрудничать с новыми властями Афганистана, если представители движения "Талибан" (организация запрещена в России) будут соблюдать определенные базовые права граждан республики. Такое заявление на брифинге сделал глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс. Трансляция велась на YouTube-канале американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что это будет зависеть от действий нового афганского правительства и "Талибана".

"Будущее правительство Афганистана, которое не укрывает террористов, которое защищает базовые права своего народа, в том числе базовые, фундаментальные права половины своего населения - женщин и девочек, - с таким правительством мы сможем работать", - сказал Прайс.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон добился своих целей в Афганистане. Он также заявил, что американская сторона была готова к быстрому коллапсу в исламской республике.