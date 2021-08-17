Американский генерал договорился с талибами

Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи достиг договоренности с представителями движения Талибан, в соответствии с которой талибы не будут вмешиваться в процесс эвакуации людей из аэропорта Кабула. Об этом, как передает ТАСС, сообщил представитель Министерства обороны США.

Согласно его сведениям, договоренность была достигнута на встрече, состоявшейся в столице Катара Дохе.

Боевики движения Талибан 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.