США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев

Три военные базы на территории США готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых граждан Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили представители Пентагона.

"Это количество мест, которые мы хотим подготовить на трех этих объектах. Это не значит, что их будет именно 22 тысячи", - сказал пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.

При необходимости Пентагон сможет изыскать дополнительные места для первичного размещения афганских граждан, которые сотрудничали с США и теперь опасаются мести со стороны движения "Талибан".

Принимать афганцев планируется на базах в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин.