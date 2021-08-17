https://news.day.az/world/1370289.html США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев
США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев
Три военные базы на территории США готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых граждан Афганистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили представители Пентагона.
"Это количество мест, которые мы хотим подготовить на трех этих объектах. Это не значит, что их будет именно 22 тысячи", - сказал пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.
При необходимости Пентагон сможет изыскать дополнительные места для первичного размещения афганских граждан, которые сотрудничали с США и теперь опасаются мести со стороны движения "Талибан".
Принимать афганцев планируется на базах в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин.
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