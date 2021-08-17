Число жертв землетрясения на Гаити выросло

Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 419.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Согласно заявлению служб гражданской обороны страны, землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ранее сообщалось о 1297 жертвах.

Число пострадавших также увеличилось: теперь их более 6,9 тысячи (предыдущие данные - 5,7 тыс). По словам чиновников, в результате землетрясения были разрушены более 37 тысяч домов.