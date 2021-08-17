Афганские военные объяснили свой побег в Узбекистан

Военные правительственных войск Афганистана, бежавшие в Узбекистан, заявили, что у них не было выбора после того, как движение "Талибан" взяли Кабул. Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Генпрокуратура Узбекистана ранее сообщила, что 14-15 августа 22 самолета и 24 вертолета, в которых были афганские военные, незаконно пересекли границу. В понедельник в социальных сетях распространилось видео, где узбекские силовики осматривают два вертолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана и опрашивают сидящих в них людей в военной форме.

"Талибы взяли Кабул, мы бежали с поля боя. У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда", - рассказывает на видео один из афганских военных на узбекском языке.

Большинство из прилетевших говорит, что они - пилоты. Прилетевшие демонстрируют, что у них есть личное оружие, которое они готовы сдать. После осмотра и опроса узбекские силовики приказывают афганским военным лететь в ближайший аэропорт в Узбекистане - Термез.