Аэропорт Кабула возобновил работу

Аэропорт столицы Афганистана Кабула возобновил работу.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Пентагоне.

"На 15.35 по местному времени аэродром был открыт для работы. Вскоре приземлился первый C-17 с морскими пехотинцами США на борту", - заявил генерал-майор Хэнк Тейлор.