https://news.day.az/world/1370299.html Аэропорт Кабула возобновил работу
Аэропорт Кабула возобновил работу
Аэропорт столицы Афганистана Кабула возобновил работу.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Пентагоне.
"На 15.35 по местному времени аэродром был открыт для работы. Вскоре приземлился первый C-17 с морскими пехотинцами США на борту", - заявил генерал-майор Хэнк Тейлор.
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