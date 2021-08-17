Сборная Афганистана отказалась от участия в Паралимпиаде-2020
Сборная Афганистана не примет участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио из-за ситуации в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Представитель Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс отметил, что у атлетов нет возможности покинуть страну, вследствие закрытия всех аэропортов.
Функционер выразил надежду, что все паралимпийцы и официальные лица будут в безопасности.
Паралимпийские игры в столице Японии пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Напомним, что 15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.
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