Сборная Афганистана отказалась от участия в Паралимпиаде-2020

Сборная Афганистана не примет участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио из-за ситуации в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс отметил, что у атлетов нет возможности покинуть страну, вследствие закрытия всех аэропортов.

Функционер выразил надежду, что все паралимпийцы и официальные лица будут в безопасности.

Паралимпийские игры в столице Японии пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Напомним, что 15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.