Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана

Президент США Джо Байден постановил выделить 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Белый дом. Как говорится в подписанном Байденом меморандуме, текст которого распространила пресс-служба Белого дома, средства в сумме, не превышающей 500 миллионов долларов США, пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане. Ранее представители Пентагона сообщили, что три военные базы на территории США (в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин) готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых граждан Афганистана.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.