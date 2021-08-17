Байден обвинил власти Афганистана в неспособности воевать и договариваться

Президент США Джо Байден обвинил власти Афганистана в неспособности объединяться, договариваться и воевать, несмотря на обещания, которые они давали.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал он в телеобращении к нации.

"Политические руководители Афганистана оказались неспособны объединиться на благо своего народа, вести переговоры о будущем страны... Господин (президент Афганистана Ашраф) Гани заверял, что афганские войска будут воевать, но, очевидно, он ошибся", - сказал он.

Ранее в апреле Байден объявил о планах по выводу американских военных из Афганистана до 11 сентября текущего года. Вывод войск шел с опережением графика, однако в последние недели "Талибан" активизировал наступление и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.