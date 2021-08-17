Обнародованы последние данные по COVID-19

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 208 705 980 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 37 736 986 человек, в Индии - 32 250 679, в Бразилии - 20 378 986.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 383 786 человек, выздоровели 187 101 209.