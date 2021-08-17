https://news.day.az/world/1370319.html Талибы не будут наказывать афганцев, сотрудничавших с США
Талибы не будут наказывать афганцев, сотрудничавших с США
Движение "Талибан" заявило, что не будет наказывать и преследовать афганцев, которые сотрудничали с американцами.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель движения Сухейль Шахин в интервью американскому каналу MSNBC.
"Мы не будем их наказывать, не будем подвергать аресту их или их имущество", - заявил представитель движения.
Он также отметил, что талибы не заинтересованы в том, чтобы афганцы покидали страну из-за страха.
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