Талибы не будут наказывать афганцев, сотрудничавших с США

Движение "Талибан" заявило, что не будет наказывать и преследовать афганцев, которые сотрудничали с американцами.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель движения Сухейль Шахин в интервью американскому каналу MSNBC.

"Мы не будем их наказывать, не будем подвергать аресту их или их имущество", - заявил представитель движения.

Он также отметил, что талибы не заинтересованы в том, чтобы афганцы покидали страну из-за страха.