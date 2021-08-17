Таджикистан разрешил приземлиться самолету из Афганистана с военными на борту

Таджикистан разрешил самолету из Афганистана приземлиться на своей территории после получения сигнала SOS. Как сообщили НИАТ "Ховар" в Управление информации и печати Министерства иностранных дел республики, на борту воздушного судна находились более 100 афганских военнослужащих, передает Day.Az.

"Таджикистан получил сигнал SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами было принято решение разрешить посадку самолета, вылетевшего из Афганистана, в аэропорту города Бохтар Хатлонской области. Было высажено более 100 афганских военнослужащих", - сообщили в управлении.

В нем также отметили, что ранее появившаяся в СМИ информация о 18 самолетах из Афганистана, приземлившихся в Таджикистане, не соответствует действительности.