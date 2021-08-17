https://news.day.az/world/1370362.html В Ираке нейтрализованы 8 террористов РКК
В Ираке нейтрализованы 8 террористов РКК
Турецкие силы безопасности за последние сутки нейтрализовали восьмерых террористов РКК на севере Ирака.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Твиттер, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, удары нанесены по позициям боевиков в регионе Метина.
Отмечается, что ликвидированные террористы ранее устроили подрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего погибли турецкие военнослужащие.
В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции со всей решимостью будут продолжать антитеррористические операции на севере Ирака.
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