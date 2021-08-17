В Ираке нейтрализованы 8 террористов РКК

Турецкие силы безопасности за последние сутки нейтрализовали восьмерых террористов РКК на севере Ирака.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Твиттер, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, удары нанесены по позициям боевиков в регионе Метина.

Отмечается, что ликвидированные террористы ранее устроили подрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего погибли турецкие военнослужащие.

В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции со всей решимостью будут продолжать антитеррористические операции на севере Ирака.