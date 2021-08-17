Журналистка CNN в Афганистане рассказала, что должна выходить в эфир в хиджабе

Корреспондент американского телеканала CNN в Кабуле Кларисса Уорд рассказала, что после прихода боевиков движения "Талибан" вынуждена выходить в эфир в хиджабе, передает Day.Az.

В репортаже Уорд сообщила, что талибы не запретили ей работать, но порекомендовали ей скрыть лицо и руки для продолжения освещения событий на улицах Кабула.

"Женщинам, которые привыкли вести определенный образ жизни в последние 20 лет, будет трудно ассимилироваться в новой сюрреалистической норме", - рассказала Уорд.

Она отметила, что в настоящее время на улицах Кабула много талибов, многие из них вооружены, в том числе и оружием американского производства.