НПО призывает предоставить в Португалии политическое убежище женщинам и детям из Афганистана

Португальская платформа за права женщин (PPDM), учитывая ухудшающуюся ситуацию в Афганистане, призывает правительство предоставить политическое убежище всем афганским женщинам и несовершеннолетним детям, которые будут искать убежища в Португалии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, PPDM в своем заявлении подчеркивает, что опасается нынешнего положения женщин в Афганистане и угрозы для них со стороны нового экстремистского правительства Талибана, которое не уважает их физическую неприкосновенность, их человеческое достоинство и их основные права. В связи с этим НПО настоятельно призывает благосклонно рассматривать предоставление политического убежища всем афганским женщинам и их несовершеннолетним детям.

PPDM ссылается на заявление Ассоциации защиты прав афганских женщин NEGAR, опубликованное на ее официальном сайте 11 августа, в которой содержится призыв к международному вниманию к ухудшению условий в стране. "Афганские женщины снова в опасности, им грозит потеря своих прав, как в тяжелые годы (1996-2001 гг. при правления талибов в Афганистане), - говорится в заявлении ассоциации NEGAR.

17 августа ситуация в Афганистане будет обсуждаться на внеочередной встрече министров иностранных дел 27 государств-членов Европейского Союза.