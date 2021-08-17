Hа японской АЭС произошло возгорание

Возгорание произошло в турбинном зале японской АЭС "Хамаока", расположенной в префектуре Сидзуока. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Kyodo.

По данным компании-оператора станции "Chubu electric power", пожарная сигнализация сработала в турбинном зале пятого реактора станции. Возникло задымление.

Информации о пострадавших не поступало, изменения в уровне радиации на станции "Хамаока" и за ее пределами зафиксировано не было.