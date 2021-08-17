https://news.day.az/world/1370390.html Hа японской АЭС произошло возгорание
Hа японской АЭС произошло возгорание
Возгорание произошло в турбинном зале японской АЭС "Хамаока", расположенной в префектуре Сидзуока. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Kyodo.
По данным компании-оператора станции "Chubu electric power", пожарная сигнализация сработала в турбинном зале пятого реактора станции. Возникло задымление.
Информации о пострадавших не поступало, изменения в уровне радиации на станции "Хамаока" и за ее пределами зафиксировано не было.
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