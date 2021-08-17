Число умерших от коронавируса в России превысило 172 тысячи

За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-20) заразились 19 958 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб, число заразившихся COVID-19 в России достигло 6 642 559 человек.

Отметим, Россия находится на пятом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии и Франции.