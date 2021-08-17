https://news.day.az/world/1370399.html Число умерших от коронавируса в России превысило 172 тысячи
Число умерших от коронавируса в России превысило 172 тысячи
За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-20) заразились 19 958 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб, число заразившихся COVID-19 в России достигло 6 642 559 человек.
Отметим, Россия находится на пятом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии и Франции.
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