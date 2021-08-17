Афганец умер, зацепившись за фюзеляж самолета

Пассажиры американского эвакуационного C-17A Globemaster III снимают жуткие кадры.

Как передает Day.Az, на одном из них один из афганцев зацепился за фюзеляж их самолёта в попытках убежать от талибов.

Сообщается, что мужчина погиб.