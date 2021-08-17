https://news.day.az/world/1370407.html Афганец умер, зацепившись за фюзеляж самолета - ВИДЕО
Афганец умер, зацепившись за фюзеляж самолета - ВИДЕО
Пассажиры американского эвакуационного C-17A Globemaster III снимают жуткие кадры.
Как передает Day.Az, на одном из них один из афганцев зацепился за фюзеляж их самолёта в попытках убежать от талибов.
Сообщается, что мужчина погиб.
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