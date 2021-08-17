В России разбился военный самолет

Авария произошла во время тренировочного полета новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В около подмосковного аэродрома Кубинка. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех").

"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В", - говорится в сообщении.

Подробности происшествия уточняются, для выяснения причин будет создана специальная комиссия, добавили в корпорации.

По данным источника ТАСС, на борту находился экипаж из трех человек.

"На бору находился экипаж в составе трех человек. Их судьба выясняется. По предварительным данным, самолет загорелся при ударе о землю", - сказал источник.