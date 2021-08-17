Азербайджан готов помочь Израилю в борьбе с пожарами

Азербайджан заявил о готовности оказать помощь в борьбе с пожарами в Израиле.

Как передает Day.Az, публикация об этом размещена на странице Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) в Twitter.

"С тревогой следим за разрушительными пожарами в Израиле. Азербайджан в случае необходимости готов оказать помощь по тушению пожаров", - говорится в публикации.