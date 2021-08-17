https://news.day.az/world/1370445.html Азербайджан готов помочь Израилю в борьбе с пожарами - заявление МИД
Азербайджан готов помочь Израилю в борьбе с пожарами - заявление МИД
Азербайджан заявил о готовности оказать помощь в борьбе с пожарами в Израиле.
Как передает Day.Az, публикация об этом размещена на странице Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) в Twitter.
"С тревогой следим за разрушительными пожарами в Израиле. Азербайджан в случае необходимости готов оказать помощь по тушению пожаров", - говорится в публикации.
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