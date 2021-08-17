Госдеп призвал Иран сократить разработки в сфере атома

США не устанавливают крайний срок для возврата Ирана к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе, но предложение не будет вечным, Тегерану следует прекратить развитие атома, у республики нет нужды в производстве металлического урана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил госдеп США.

"У Ирана нет реальной потребности в производстве металлического урана, который имеет прямое отношение к разработке ядерного оружия", - говорится в распространенном заявлении госдепа.

Так в ведомстве прокомментировали доклад МАГАТЭ о том, что Иран произвел 200 граммов указанного материала, обогащенного до 20%.

"Ирану следует прекратить свою ядерную эскалацию и вернуться к переговорам с целью добросовестного выполнения СВПД", - говорится в заявлении.

"Мы не навязываем крайний срок для переговоров, но предложение не будет бесконечным", - отмечает госдеп.

В рамках соглашения, отмечает ведомство, Ирану в настоящее время не разрешается заниматься производством металлического урана. "Мы ясно дали понять, что продолжение ядерной эскалации за пределами СВПД неконструктивно и несовместимо с возвращением к взаимному соблюдению", - говорится в заявлении.