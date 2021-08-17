https://news.day.az/world/1370467.html Чехия исключит еще несколько стран из списка с экстремальным риском COVID-19
Чехия исключит еще несколько стран из списка с экстремальным риском COVID-19
Чешские власти приняли решение с 23 августа исключить Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, передает Day.Az.
"С предстоящего понедельника, 23 августа, из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Россия, Тунис, Индия и другие государства, - отметил он. - В него вносятся Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания".
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