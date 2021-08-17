Сильный пожар на юго-востоке Франции

Из-за сильного лесного пожара в департаменте Вар на юго-востоке франции тысячи людей эвакуированы, включая район Сен-Тропе, где в настоящий момент отдыхает большое число туристов, сгорело уже более 4000 гектаров растительности вблизи города Гонфарон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, очаг возгорания был выявлен недалеко от стоянки автодороги. Борьбу с огнем ведут сотни пожарных.

В этом регионе Франции несколько дней подряд стоит жара. Распространению огня способствует сильный ветер. К тушению привлечены девять самолетов и три вертолета.